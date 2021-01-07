‘Yönetim BM’ye verilsin’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun, geçtiğimiz hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in eline ulaştığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Özel Statü Altında Bölgeler- Anastasiadis Guterres’e Yönelik Mektubunda Maraş ve Ercan İçin UNFICYP Himayesi Öneriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in mektubunun geçtiğimiz haftadan bu yana Guterres’in elinde olduğunu ve mektupla “Guterres’in Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ileriye götürülmesine dair çağrısına” da karşılık verildiğini yazdı.

Gazete “elindeki bilgilere dayanarak” Anastasiadis’in GYÖ’lerle ilgili önerilerinin üç eksende hareket ettiğini ve bunların Maraş, Ercan ve tek yanlı Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi olduğunu belirtti.

Anastasiadis’in bu üç durumda da, yaptığı öneriler aracılığıyla, Rum kesiminin çeşitli durumlarda ortaya koyduğu eski öneriler çerçevesinde hareket ederek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını korumaya çalıştığını” yazan gazete, yine “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in mektupta, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabayı destekler şekilde hareket ettiğini ve GYÖ’lerle ilgili çağrıya karşılık verdiğini belirttiğini iletti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kapalı bölge Maraş ve Ercan havalimanıyla ilgili olarak, bu bölgelerin BM himayesi altına alınmasını önerdiğini yazan gazete, bu bölgelerin UNFICYP tarafından etkili bir şekilde kontrol edilmelerinden söz edildiğini ifade etti.

Gazete “Türk tarafının bu bölgelerin her ikisinin de BM himayesi altına girmesini kabul etmesi durumunda, bunların (Türkiye haricinde) dış dünyaya da açılabileceklerine” de işaret etti.

Rum kesiminin Ercan havalimanı konusunda ise mektupta, uçuş kontrol bölgesi yani FIR hattının, uluslararası olarak kabul gördüğü gibi tek (bütün) olduğu konusundaki sabit tezini yinelediğini ifade eden gazete, üçüncü GYÖ ayağının ise tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’iyle alakalı olduğunu ve Anastasiadis’in bu konuda “Türkiye’nin MEB belirleme konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’yle bir anlaşmaya varması gerektiği konusundaki tezini yinelediğini” kaydetti.

Anastasiadis’in mektupta, Rum hükümetinin “hidrokarbonlardan istifade edilmesinden elde edilen gelirlerle ilgili olan ve Kıbrıslı Türklere karşılık gelen payı da içerecek olan bir fon meydana getirilmesi konusundaki kararını tekrarladığı” da belirtildi.