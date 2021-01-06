Durdurulamıyor

Suna ERDEN

Eski eşi E.K.’nin (30) peşini bırakmayan, mahkemelerin uzaklaştırma emirlerine rağmen defalarca şiddet ve tehdit suçları işleyen, son olarak geçtiğimiz gün yine aynı nedenlerden dolayı tutuklanan İbrahim Koska, dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Geride bıraktığımız 2020 yılında 3 kez suç işleyen; ilk defasında eski eşinin kimlik kartlarına el koyup içeceğine cinsel gücü artırıcı jel koyan, ikinci vakada E.K.’yi bıçak zoruyla kaçırarak tehdit eden, üçüncü olayda ise genç kadının evine gizlice girip, tacizlerini sürdüren Koska, hakkında ek süre talep edildi.

Eşini bıçak zoruyla kaçırma suçundan 5 Haziran 2020 tarihinde 8 ay hapse mahkûm edilen ve Aralık ayında tahliye olur olmaz yine E.K’.yi rahatsız etmeye başlayan zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Yüzünü yorgan ile kapatıp, darp etti

Ek tutuklama duruşmasında olayla ilgili iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Koska’nın

1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 sıralarında eski eşinin Lefkoşa’nın Surlariçi’ndeki evine gizlice girdiğini söyledi.

Polis, bahçe duvarından atlayıp, yatak odası kapısından içeri giren zanlının uyumakta olan eski eşinin saçını kestiğini belirtti.

Polis, genç kadının bunu fark edip, uyandığını, zanlının ise E.K.’nin yüzünü yorgan ile kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kameraların inceleneceğini belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz alan zanlı suçsuz olduğunu iddia etti.