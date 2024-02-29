‘Kara leke silinmeli’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, yükseköğretimde sıfır toleransla kara lekenin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Küçük, tv2020’de katıldığı Güne Merhaba programında yükseköğrenimde yaşanan sorunlara değindi. “Her zaman devlet kurumlarına inan, değer veren sistemse sıkıntıların kökten çözümünün taraftarıyım” şeklinde konuşan Küçük, yükseköğretimde sıfır tolerans ile ilerleyerek YÖDAK’ın kurumsal yapısının ve insan kaynağının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Küçük, diploma ve öğrenci takip sisteminin ise geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Basına yansıyan konuların ülkeyi yıpratabileceğine işaret eden Küçük, “Hepimizin kaybettiğinin farkında değiliz. Hem siyaset üzerinden hem de kamuoyunun tam bilgisi olmadan basın tarafından yansıtılan tartışmalar 2024 -2025 eğitim öğretim dönemine yansıyacak. Biz hangi öğrenciyi karşılayacağız? Öğrencilerin az olması üretimi de sekteye uğratacaktır.” dedi.

Küçük, yükseköğretim alanında ivedilikle hayata geçirilmesi gerekenler olduğunu belirterek “Yükseköğrenim üniversiteler olarak yorumlanmamalı, toplum mühendisliği olarak düşünmeliyiz. Bu algıyı değiştirmez ve yükseköğretimdeki marka değerini hak ettiği yere getirecek eylemlere giremezsek, yeni yılda sadece yükseköğrenim değil ekonomik anlamda da ciddi sıkıntılarla boğuşacağız. Telafisi uzun yıllar sürecek. Yükseköğretimde sıfır tolerans ile bu kara lekenin ortadan kalkması ve yükseköğretime kendi çocuğumuz gibi bakmamız gerekir” ifadelerine yer verdi.