Tümü teminatla serbest

Lefkoşa'nın eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili tutuklanan 4’ü 16 yaşında 19 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın tutuklanan 19 zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını belirtirken, aranan şahıslar olduğunu açıkladı.

Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, O.H.(E-16), Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, Mahmut Hüdaverdi, Şenel Diker, A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İbrahim Cansun, Onurcan Demir, Şenel Diker, Mahmut Hüdaverdi, Ahmet Aydoğdu ve Erinç Salih Kuruner hakkında teminat talep edildi.

Kavga etmek için toplandılar

Olguları yeniden aktaran polis, Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Ahmet Hazırlar’ın topladığı gurup ile kavga etmek için yanlarında 11 kişi ile birlikte Zahra Sokağa gittiklerini söyledi.

Polis, olay gecesi aranan şahıs olan İbrahim Erülkü’nün zanlı Diker’in aracına demir golf sopaları yerleştirip, diğer şahıslarla birlikte olay yerine gittiğini belirtti.

Polis, kavgada O.H.’nin ciddi şekilde darp edildiğini, yapılan inceleme sonucu tutuklanan şahıslar değil, aranan bir şahıs tarafından darp edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlı Ahmet Aydoğdu, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Şenel Diker’in kanunsuz topluluk oluşturma, Diker’in ise ek olarak tecavüzi alet taşıma suçunu işlediğini belirtti.

15 zanlı karşı grubu oluşturdu

Polis memuru, Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, O.H.,(E-16), Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İbrahim Cansun ve Onurcan Demir’in karşı tarafı oluşturduğunu ve kavga etmek için toplandıklarını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında birçok ifade aldıklarını, kamera görüntülerini incelediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti.

Polis, 18 zanlının kanunsuz topluluk oluşturma, Diker’in ise ek olarak tecavizi alet taşıma suçundan

suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbestler

Mahkeme, Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu’nun 30’ar bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 500’er bin TL imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yargıç, Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, İbrahim Cansun ve Onurcan Demir’in 20’er bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Mahkeme, 16 yaşında olan 4 zanlı için nakit teminat şartı koymazken, birer kefilin 400 bin TL imzalamasına karar verdi.

