Kaos uyarısı

Suna ERDEN

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Şubat ayı maaşları için 150 milyon borçlanıldığını ifade etti. Mart’ın ekonomik açıdan zor bir ay olacağını borç dahi alamayacaklarını ifade eden Arıklı, “Bankalardaki tüm kredilerimizi tükettik. Limitleri sonuna kadar kullandığımız için artık bankalardan borç alamayacağız. Şubat ayı bu şekilde aşıldı ama Mart kaos ayı olacak” dedi.

Diyalog’a konuşan Bakan Arıklı, çözüm adresi olarak Türkiye’yi gösterdi. Arıklı, Başbakan Ersan Saner’in mali protokol için gideceğini, kaynak beklentileri olduğunu ifade etti ve “Ama beklenen kaynak gelmezse o zaman maaşlarda kesinti gündeme gelecek. Umarım bu senaryo gerçekleşmez” şeklinde konuştu.

Çözüm adresi Türkiye

Bakan Arıklı şunları ifade etti: “Şubat ayı maaşlarını ödeyebilmek için 150 milyon lira borçlandık. Böylelikle bankalardaki tüm kredilerimizi tükettik. Limitleri sonuna kadar kullandığımız için artık bankalardan borç alamayacağız. Şubat ayı bu şekilde aşıldı ama Mart kaos ayı olacak. Devlet gelirleri kapanma sürecinden dolayı daha da düşecek. Devletin KDV gelirleri düştüğü için de maaş ödemelerinde sıkıntı olacak. Başbakan Ersan Saner, mali işbirliği protokolünün imzası için Türkiye’ye gidecek. Türkiye’den maddi bir kaynak bekleniyor. Ama beklenen kaynak gelmezse o zaman maaşlarda kesinti gündeme gelecek. Umarım bu senaryo gerçekleşmez. Ancak Türkiye’den kaynak gelmezse, borçlanabileceğimiz bir yer kalmadığı için de çok ciddi sorunlar yaşarız.

Mart ayında herkes çok dikkatli olmalı. Uzmanlar salgında PİK olacağını söylüyorlar. Vatandaşlar da tedbirleri denetleyenler de hassas olmalı. Eğer Mart ayında bulaş artarsa tekrar kapanma olacak ve o zaman ekonomi diye bir şey kalmayacak.”

Gelir kapıları kapandı

Bakan Arıklı, devletin en büyük gelirlerini turizm, yükseköğretim ve güneyden gelen turistlerin piyasaya bıraktığı dövizler olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletin en büyük gelir kaynakları salgın nedeniyle sekteye uğradı. Ekonomiyi yeniden canlandırmamız lazım. Yükseköğrenim için harekete geçtik. 35 bin öğrenci getirmeyi planlıyoruz. Nisan ayında da turizmi açmayı hedefliyoruz. Sınır kapılarıyla ilgili ise güneyden atılacak adımları bekliyoruz. Çünkü sınır kapılarıyla iki tarafında olumlu adım atması gerekiyor.

Bu nedenle mart ayında herkes tedbirlere uysun ki ekonomi adına attığımız ve atacağımız adımlar yarım kalmasın.

Bakan Arıklı, bulaşın artması, yükseköğrenimde hedeflenen rakama ulaşılmaması, turizmin açılmaması ve yeniden kapanma halinde servet vergisinin gündeme gelebileceğini söyledi. Bakan Arıklı, “Tüm imkanlar biterse, ekonomi tamamen çökerse belki o zaman servet vergisi gündeme gelebilir. Ancak şu anda bu yönde atılmış bir adım yoktur” dedi.