Karantinasız ülkeye girmesi olayını eleştirdi:

Sendikal Platform, özel bir uçakla gelen kişilerin karantinasız ülkeye girmesi olayını eleştirdi:

Karantinasız ülkeye girmesi olayını eleştirdi:
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Sendikal Platform, özel bir uçakla gelen kişilerin karantinasız ülkeye girmesi olayını, “skandal” olarak değerlendirdi.
Sendikal Platform adına açıklama yapan  KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Covid-19 salgını sürecinde hastalığın yayılmaması için halkın göstermiş olduğu sağduyu sonucu sağlıkla ilgili büyük kayıp yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtirken “bu süreçte UBP-HP hükümetinin almış olduğu kararlar ve bu kararların uygulanmasında ortaya koyduğu  tutarsızlıklar, pes dedirtecek nitelikte” dedi.
Bengihan, açıklamada, 1 Temmuz tarihine kadar ülkeye yurt dışından karantinasız giriş olmayacağı yönünde Bakanlar Kurulu kararı alınmış olmasına rağmen, geçtiğimiz Cuma günü Antalya’dan Ercan Havaalanına özel bir uçakla gelen 9 kişinin adeta “elini kolunu sallayarak” ülkeye girmesini “hiçbir şekilde izah edilemeyecek skandal niteliğinde bir olay” olarak değerlendirdi.
Bengihan, açıklamada, “UBP-HP Hükümeti ‘sağlık’ gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta çalışan ve üç aydan beridir işsiz kalan kendi yurttaşlarına işlerine gidebilmeleri için ‘14 günlük karantina veya gidip de gelmeme’ seçeneği dışında hiçbir seçenek sunmazken diğer yandan “yatırımcı” adı altında kimi kişilerin elini kolunu sallayarak ülkemize girmesinin hiçbir haklı izahı olamaz.” ifadelerine yer verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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