Teröre darbe vurulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir" ifadeleri yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Kandil ve Sincar'a hava harekatı

MSB'den yapılan ikinci açıklamada ise operasyona ilişkin şu bilgiler verildi: "Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir."

Akar ve komutanlar harekat merkezinde

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Terör yuvalarını kurutacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek.

Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.