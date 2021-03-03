Arkadaşı gözaltında

Onur ULAĞ

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta arkadaşlarının kaldığı yurda misafirliğe giden Zibusiso Sibanda isimli 35 yaşındaki üniversite öğrencisi ağır yaralandı. Başına aldığı darbeler sonucu yaralandığı belirtilen Sibanda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sibanda’nın tedavisinin ardından kendi isteğiyle taburcu olduğu belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucu olayın aydınlatıldığı, suçlunun Sibanda’nın arkadaşı A.L.M. (E-35) olduğu tespit edildi. Polis, A.L.M.’nin tutuklandığını açıkladı.

Elde edilen bilgilere göre; Zibusiso Sibanda dün saat 15.30 sıralarında Haspolat'ta misafir olarak kaldığı bir öğrenci yurdunun odasında ağır yaralı bir vaziyette bulundu.

Yurtta kalanların durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sibanda, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis yurtta kalan 5 kişiyi sorgulamak üzere Lefkoşa Adli Şube’ye götürdü.

Olay aydınlatıldı

Yapılan soruşturma sonucu olay aydınlatılırken, suçlunun Sibanda’nın arkadaşı A.L.M. (E-35) olduğu tespit edildi. Zanlının, Sibanda’yı odaya almak istemediği, aralarında çıkan tartışma sırasında onu elleri ile itip başını sert zemine vurup ciddi şekilde yaralanmasına sebep olduğu belirlendi. Polis, A.L.M.’nin tutuklandığını açıkladı. Bu arada Sibanda’nın tedavisin ardından kendi isteğiyle taburcu olduğu belirtildi.



