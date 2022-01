Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında Esentepe’de geniş katılımlı bölge toplantısı düzenlendi.

Açıklamaya göre, Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölge halkının kendisi ve adaylara yönelik kucaklayıcı tavrına, samimiyetine yürekten teşekkür etti.

Sucuoğlu, “Gittiğimiz her bölgede, karşılaştığımız her insanımızın sevgisini hissediyoruz. İnsanlarımız bize güvenmiş, inanmış... Bizim bu işi bildiğimizi teslim etmiş... Bu bizi, daha da güçlendiriyor. UBP her yerdedir. Ayak basılmadık yer bırakmayacağız” dedi.

UBP’nin çalışana mükellefiyetini her zaman yerine getirmekte olduğuna işaret eden Sucuoğlu, UBP’nin, gücüyle, potansiyeliyle ve mevcut adaylarıyla tek başına iktidarı hak ettiğini, vatandaşın da bu hakkı teslim ettiğini söyledi.

Sucuoglu, “Halkın yüzde 70’i tek partili istikrarlı hükümet istiyor. O yüzden UBP tek başına iktidara gelerek, 5 yıllık istikrarlı bir hükumet kurmak için yola çıkmıştır” dedi.

Sucuoglu, “Çok kritik bir seçimin arifesindeyiz. UBP’nin birinci parti olmasını değil, ülkeyi tek başına yönetmesini başaracak durumdayız. Biraz daha fazla çalışacağız... Tek başına, UBP’yi 2-3 milletvekilinin insafına bırakmayacak güçlü bir hükümet kuracağız” diye konuştu.

Sucuoğlu, “tek başına güçlü bir iktidar için “karma yok, mühür lazım!” sözlerini yineledi.

UBP, Arapköy, Karaağaç ve Bahçeli’yi ziyaret etti

Öte yandan UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Girne bölgesi ziyaretlerine Arapköy, Karaağaç ve Bahçeli ile devam etti.

Başbakan Sucuoğlu ile adaylar vatandaşlarla sohbet etti.

Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ilgisine teşekkür ederek, gücünü, 1975’ten beri Kıbrıs Türk halkından alan UBP’nin, KKTC’yi güneşiyle ısıtıp aydınlatmaya devam edeceğini kaydetti.