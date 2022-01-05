Yeni yıl hareketliliği yaşandı

Ercan Havalimanı’nda bir haftada 437 uçak ve 41 bin 161 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesi, 2022 yılbaşı döneminde bir haftada toplam 437 uçak ve 41 bin 161 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Alınan tedbirler sayesinde özellikle 2 Ocak 2022 tarihinde toplam 111 uçak ve 9 bin 506 yolcu Ercan Havalimanını kullanırken, herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 10:53