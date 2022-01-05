İhbar ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinin (AVM) zemin katına baskın yaptı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 37 adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirdi, Abdurrahman Akkan’ı gözaltına aldı. Hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma başlatılan zanlı Abdurrahman Akkan dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada hapların sakız kutusunda bulunduğu, suçla bağlantılı bir kişinin arandığı açıklandı.

Sakız kutusundan uyuşturuculu hap çıktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 3 Ocak 2022 tarihinde, zanlı Abdurrahman Akkan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis memuru Nurettin Enginer, Abdurrahman Akkan’ı aynı gün bir alışveriş merkezinin zemin katında tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu eşofmanın cebinde, sakız kutusu içerisinde, 37 adet “extacy” türü uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bir kişi aranıyor

Zanlının, gönüllü ifade verdiğini aktaran polis, konu hapları aldığı şahsın aranmakta olduğunu bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis memuru, ele geçirilen hapların devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini söyledi. Polis memuru Nurettin Enginer, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, Abdurrahman Akkan’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.