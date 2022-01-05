Parkta yatıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gözlerinden rahatsız olduğu için çalışamayan ve engelli maaşıyla geçinen Adnan Mercan Coronavirüse yakalanınca evden atıldı. Gelincik köyünde babasından kalan evde kardeşiyle yaşayan Adnan Mercan, test sonucu pozitif çıktıktan sonra 12 boyunca karantinaya alındı. Mercan daha taburcu edilmeden evden kovulduğunu öğrendi. Kardeşi köy muhtarı Ahmet Talay’ı arayarak, gelip Mercan’ın eşyalarını almasını istedi. Muhtar Talay, Mercan’ın eşyalarını alarak, garaja koydu. Mercan da taburcu olunca eve geri dönemediği için sokakta kaldı. Bazen parkta bazen kuytu bulduğu köşelerde kalarak, hayata tutunmaya çalışan Mercan, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.

Kalacak yer istiyorum

Diyalog muhabirine yaşadığı süreci anlatan Mercan, geçtiğimiz ay Coronavirüse yakalandığını, karantina otelinde tedavi altına alındığını, ancak taburcu olduktan sonra eşyaları ile evden atıldığını söyledi.

Köy muhtarının kendisine yardımcı olmak için eşyalarını muhafaza ettiğini, kendisinin de soğuk kış günlerinde parkta uyumak zorunda kaldığını aktaran Mercan, “Geceleri çok soğuk oluyor, Coronadan kurtuldum ama zatürre olacağım” şeklinde konuştu.

Yetkililere ve duyarlı vatandaşlara seslenen Mercan, çok zor durumda olduğunu belirterek, kendisine kalacak bir yer temin edilmesini istedi. Mercan, “Tek gelirim almış olduğum engelli maaşı, onun haricinde başka kazancım yok” diyerek acil olarak yardım talebinde bulundu.

Virüs kaptı diye evden atıldı

Gelincik köyü muhtarı Talay ise Mercan’ın eşyalarını muhafaza ettiğini belirterek, “Kardeşi virüs kaptığı ve kendisine de bulaştırdığı için Adnan’a öfkelendi. Adnan’ı evden attı. Eşyalarını ben aldım ve garaja koydum. Orada burada kalıyor, gözlerinden rahatsız olduğu için çalışamıyor. Aldığı engelli maaşıyla da ev kiralayamıyor” dedi.