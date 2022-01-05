Vakalar patladı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 28 bin 862 test yapıldı; 676'sı yerel toplam 700 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi de hayatını kaybetti, 208 kişi ise taburcu edildi. Hayatını kaybeden kişinin 89 yaşındaki Lütfü Öztamer olduğu belirtildi. Kuzeyde dün 3 bin 572 doz aşı yapıldığı da belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta ise dün 5 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybederken, yapılan 122 bin 801 testle 5 bin 457 vaka belirlendi. güneyde hayatını kaybedenlerin yaşlarının 43, 55, 73, 82 ve 84 olduğu açıklandı.

En çok vaka Lefkoşa’da

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 676 kişinin ise yerel vaka olduğu bildirildi.

Vakaların 243’ü Lefkoşa, 189’u Girne, 206’sı Gazimağusa, 17’si Güzelyurt, 14’ü İskele ve 7’si ise Lefke Bölgesi'nden.

Açıklamaya göre, KKTC’de toplam 4 milyon 797 bin 879 test yapıldı. Toplam 37 bin 651 vakaya rastlanırken, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı ise 33 bin 613.

Tedavisi devam eden 3 bin 898 vakanın 11’i yoğun bakımda, 61’i Pandemi Merkezi’nde, 3 bin 826’sı ise Merkezi Karantina’da bulunuyor.

Bugüne kadar kaybedilen toplam hasta sayısı ise 142.

3 bin 572 aşı yapıldı

Ülke genelinde dün 3 bin 572 doz aşı yapıldığı da belirtildi.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, ülkede son 24 saat içerisinde 668 bileklik takıldı, 517 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal’da genel tabloya göre, takip edilen toplam bileklik sayısı 5 bin 029, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 105 bin 535.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta ise dün 5 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybederken, yapılan 122 bin 801 testle

5 bin 457 vaka belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yaşları 43, 55, 73, 82 ve 84 olan dünkü ölümlerle Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören 209 vakanın 76’sının durumu ciddi. Hastaların yüzde 78'inin ise aşı geçmişi bulunmuyor.