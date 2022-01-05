Halk tepkili

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Devlet Hastanesinden başlayarak diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemine başlayan Tıp-İş bugünden itibaren de Girne Akçiçek’te poliklinik hizmetlerini durduruyor. Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, eylemi genişletme kararı aldıklarını ifade ederken, pandemi nedeniyle sağlık hizmetlerin zaten aksadığını ifade eden vatandaşlar, sorunların büyümesinden endişe ediyor.

Sendikanın kararını eleştiren vatandaşlar, “Olan hep halka oluyor. Zaten yeterli hizmet alamıyoruz şimdi daha da kötü olacak” diyor.

Sosyal medya kullanıcıları da tepkisini yaptıkları yorumlarla aktardı. Sağlığın son derece önemli olduğu, vakalarda patlama yaşandığı dönemde böyle bir kararın halkı olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, sendikaya sağduyu çağrısı yapıldı.

Eylem genişliyor

Tıp-İş önceki gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Devlet Hastanesinden başlayarak diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemine başladı. Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, sağlık örgütlerinin sorunlarına yönelik çözüm bulunmaması halinde eylemi genişleterek sürdüreceklerini söyledi. Taşçıoğlu dün yaptığı açıklamada da “Sağlık Bakanının olumsuz tutum, diyalog yolunu tıkayan konuşma ve tavırları sonucu” daha önce başlattıkları eylemleri genişletme kararı aldıklarını bildirdi.

Taşçıoğlu “Sendikamızın yaptığı sağlıkta aciliyet arz eden sorunların çözümüne yönelik diyalog ve iş birliği çağrılarına halen yanıt alınamamıştır” diyerek, bugünden itibaren Girne Akçiçek Hastanesinde de poliklinik hizmetinin durdurulacağını belirtti.