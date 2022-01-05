KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde ciddi artışların olması iki toplum arasında ‘güvenin artırılmasına’ büyük katkı sağlıyor. Ancak; son zamanlarda kuzeye geçen Rumların akaryakıt, sigara ve yiyecek alış-verişi yapmasına tepki gösteren bazı Rum muhaceret görevlileri Metehan geçişlerinde bürokratik işlemleri kasıtlı bir şekilde ağırlaştırıyor.

Yeni yılın ilk günlerinde kuzeye geçen Rumların sayısındaki artışa dikkat çeken KKTC’deki akaryakıt bayileri ve market işletmecileri “Metehan’daki işkence sona ermezse bu akış duracak” diye endişe ediyor. KKTC yetkililerinin bu durumu AB ve BM ile ele alması gerektiğini söyleyen esnaf, sessiz ve tepkisiz kalınmasının hem ikili ilişkilere, hem de ekonomiye ciddi zararlar verdiğini söylüyor.

Bir milyon geçiş oldu

Bu arada geçişlerle ilgili istatistik rakamları da Rum basını açıkladı.

Geride bıraktığımız 2021 yılında toplam bir milyon 209 bin 37 karşılıklı geçişin gerçekleştirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 2021 yılında sınır kapılarından yapılan toplam geçişin bir milyon 209 bin 37’ye ulaştığını yazdı.

Geçiş yapan Kıbrıslı Rum sayısının toplam 695 bin 703, Kıbrıslı Türklerin ise 513 bin 335 olduğunu yazan gazete, 2020 yılında toplam rakamın 780 bin 87, 2019 yılında ise son beş yılın en fazla geçişişinin yaşandığı 3 milyon 694 bin 958 olarak kaydedildiğini anımsattı.

En çok geçiş Metehan’dan

Habere göre, 2021 yılında en çok geçişin yapıldığı sınır kapısı, toplam 725 bin 887 ile Metehan Sınır Kapısı oldu. Metehan Sınır Kapısından 381 bin 858 Kıbrıslı Rum, 344 bin 29 Kıbrıslı Türk geçiş yaptı.

İkinci en çok geçiş yapılan sınır kapısı ise 149 bin 142 ile Bostancı Sınır Kapısı oldu. Bunu; 118 bin 257 ile Derinya; 114 bin 461 ile Ledra Caddesi (Lokmacı); 49 bin 557 ile Yeşilırmak; 43 bin 154 ile Ledra Palace; 8 bin 579 ile Aplıç-Lefke kapısı takip etti.

