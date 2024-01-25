Avrupa’ya mesaj verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantısında yaptığı konuşmada, Maraş kentinin Birleşmiş Milletler (BM) idaresi altında yeniden yerleşime açılması çağrısı yaptı.

Kıbrıslı Türklere yönelik izolasyonlara değinen Hristodulidis, izolasyonun ‘Türk istilası ve işgalinden kaynaklandığını’ iddia etti.

Kıbrıs’ın AB’ye girmesinden bu yana Kıbrıslı Türklerin, hangi konularda yararlandığına değinen Hristodulidis, bunlar arasında Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu elde etme ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün bulunduğunu söyledi. Hristodulidis, önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı önlemleri açıklayacağını kaydetti.

AKPM kürsüsünde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon çözümüne ulaşılmasına dair taahhüdünü de vurgulayan Hristodulidis, Maria Angela Holguin Cuellar’ın temsilci olarak atamasından duyduğu memnuniyeti belirterek, müzakerelerin 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını istedi.