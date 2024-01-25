Çözüm talep edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin içerisinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle, DAÜ-SEN eylem düzenledi.

Eylemde kısa bir açıklama yapan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, meselenin asla bir maaş meselesi olmadığını belirtti.

Tüm paydaşların sorumluluk alarak sürece katkı koymaya hazır olduğunu belirten Hoşkara, DAÜ yetkililerini uyararak, “çözüm için fırsat var, alternatifler var, kaosa oynamayın ve iş barışını koruyun, toplu sözleşmelerden uzaklaşmayın, el birliği ile üniversitemizi hayatta tutup geleceğe taşıyalım” şeklinde konuştu.

Bakan Nazım Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz çalışanların değil halkındır, bizim gözbebeğimizdir, asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz, DAÜ’nün ayakta kalması için gayret gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

