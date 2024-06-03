Karşıyaka karıştı

Çamlıbel-Tepebaşı futbol maçının devre arasında çıkan olayda alkollü olan 22 yaşındaki Eren Gür, hakemlerin üzerine yürüdü. Zanlı Gür, bu esnada kendisine müdahale eden iki polis memurunu darp etti.

Polisten verilen bilgiye göre; olay 1 Haziran saat 18.30 sıralarında Girne’ye bağlı Karşıyaka’da meydana geldi.

Şengül Törehan Stadyumu’nda oynanan Çamlıbel-Tepebaşı futbol maçının devre arasında, sahada seyirci olarak bulunan zanlı, 196 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada hakemlerin üzerine doğru koştu.

Zanlı, kendisine müdahale eden maçta görevli 2 polis memuruna yüksek sesle bağırıp çağırarak, ellerine vurdu; birini göğsünden iterek darp etti, diğerinin de giymekte olduğu gömleği yırttı. Olayın ardından zanlı tutuklanırken, hakkında “kasti hasar, polisi darp, görevinden men, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından soruşturma başlatıldı.