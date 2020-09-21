Karşıyaka’da  davetsiz misafir

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Karşıyaka’da dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada hızını alamayan sürücü yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Evin demir korkuluklarına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilen aracın sürücüsü Atilla Köşkçü (26), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ev sahipleri ise bahçelerine aniden bir aracın savrulmasıyla şoka uğradı.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 13.00 sıralarında Atilla Köşkçü, yönetimindeki FT 093 plakalı araç ile Karşıyaka’da anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı yöne doğru seyreden Altuğ Özşehitoğlu yönetimindeki RM 206 plakalı aracı sağ tarafından geçemeye çalıştığı esnada, RM 206 plakalı araç sürücüsünün sağa sinyal verip evine dönüşe geçmek için dönüşe geçmeye çalıştığı sırada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FT 093 plakalı araç yolun solunda bulunan evin demir korkuluklarına çarpıp sağ yan kısmi üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan Atilla Köşkçü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Atilla Köşkçü, sol kol dirsek ve kalça kemiği kırığı teşhisi ile tedavi altına alındı.