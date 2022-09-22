Karton kağıtlar döşek oldu

Kıbrıs adası mültecilerin Avrupa hayallerini süslerken güneye 3 saatte 477 mültecinin gittiği bildirildi. Bu arada Limasol’da barınacak yeri olmayan Afrika kökenli mültecilerin, şehrin merkezindeki bir tarlada, derme-çatma bir yerde kaldıkları, konunun belediyenin bilgisinde olduğu ve başka kurumlarla birlikte çözümler arandığı ifade edildi.

Alithia gazetesi, Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) Pazartesi gecesi, Baf açıklarında 300 kişinin tehlikede olduğu bir tekne bulunduğuna dair ihbar aldığını ve “TEFKROS” adlı ulusal planı devreye sokarak, helikopterle mültecilerin bulunduğu yeri tespit ettiğini ve tümünün, “PAOLO TOPIC” adlı Marshall adaları bandıralı gemiye bindirilmesini sağladığını yazdı.

Gazete, birkaç saat sonra Larnaka Limanı açıklarında başka bir tekneye dair ihbar geldiğini ve yine aynı plan devreye sokularak, 108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olmak üzere 177 mültecinin kurtarıldığını kaydetti.

Haberde, mültecilerin tümünün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Şezlonglarda uyuyan da var

Bu arada Limasol’da barınacak yeri olmayan Afrika kökenli mültecilerin, şehrin merkezindeki bir tarlada, derme-çatma bir yerde kaldıkları, konunun belediyenin bilgisinde olduğu ve başka kurumlarla birlikte çözümler arandığı ifade edildi.

Haberinde Afrikalı mültecilerin bir tarlada, karton kağıtların üstünde yerde yattığı fotoğrafa da yer veren Politis gazetesi, son aylarda Limasol’un merkezinin düzensiz mültecilerle dolduğunu yazdı.

Daha iyi bir gelecek için ülkelerini terk eden bu kişilerin, devlet tarafından geçici barınma merkezlerine yerleştirildiklerini ve bu kişilerin daha sonra bu merkezleri terk ettiklerini kaydeden gazete, Limasol’da bazı mültecilerin şehrin merkezi içindeki tarlaları “evleri” yaptıklarını, bazılarının ise geceleri sahildeki şezlonglarda uyuduklarını belirtti.

Gazete, Limasol’daki düzensiz göçmenlerle ilgili konunun, Limasol Belediyesi'nde yapılan bir toplantıda ele alındığını da ekledi.

