Pahalı marka seviyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir markete girerek 350 TL değerinde viski çalan Thiko Wiliam Nibiti ile Ahmet Salah Mohammed, 5 gün sonra aynı iş yerinden 400 TL değerinde içki çalmaya çalıştıkları esnada, çalışanlar tarafından fark edildi. Koşarak marketten kaçan zanlılar, kısa sürede tespit edilerek tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılardan Thiko William Nibiti’nin, aynı marketten 5 kez viski çaldığını itiraf ettiğini aktarıldı.

Tercihleri viski

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlıların, 15 Eylül 2022 tarihinde, Gazimağusa’da bir marketten, 350 TL değerinde viski sirkat ettiğini söyledi. Zanlıların, önceki gün yine aynı markete gittiklerini ve 400 TL değerinde viski sirkat ettikleri sırada, çalışanlar tarafından fark edildiğini açıklayan polis, zanlıların, koşarak uzaklaştıklarını belirtti. Aynı gün zanlıların tespit edildiğini bildiren polis, Thiko William Nibiti’nin, gönüllü ifade vererek, aynı marketten 5 kez viski çaldığını itiraf ettiğini aktardı. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.