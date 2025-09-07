Tümüne el konuldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Giriş Kapısı’nda gerçekleştirilen kontroller-de bir araçta 200 adet av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak suçüstü yakalanan zanlı M.Y. dün Lefko-şa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru,5 Eylül 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sınır kapısında rutin kontrol yaptığını belirtti. Polis, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a AA954C plakalı araç ile giriş yapan zanlının aracında arama gerçekleşti-rildiğini, arka koltuk kısmında gizlenmiş 8 paket halinde 12 kalibre toplam 200 adet av tüfeği fişeği bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, ele geçirilen fişeklerin Yetkili Makamdan alınmış herhangi bir izin olmaksızın ülkeye sokulduğunu, bu nedenle zanlının “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçunu işlediğinin tespit edildiğini ifade etti. Zanlının olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, söz konusu fişeklerin ise emare olarak zapt edildiğini dile getirdi.

Polis memuru, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu vurguladı. Zanlının ver-miş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

