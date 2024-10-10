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Katkıları sürüyor

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sokak hayvanlarını korumaya devam ediyor

Katkıları sürüyor
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Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne mama bağışında bulundu. 
Merit Sosyal İşler Kordinatörü Mine Gürses, Sosyal İşler Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş, Royal Diamond Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök ve Dış İlişkiler Sorumlusu Fuat Neşe’nin katılım gösterdiği bağış etkinliği kapsamında Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
 

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 09:55
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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 48 dakika Önce

Mine Hanımcığım seni çook seviyoruz,Allahın iyilikleri üstünde olsun...

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