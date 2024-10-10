Polis araştırıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Yusuf Caferoğlu ve Abdullah Cangil isimli iki galericinin, Türkiye’ye götürdüğü sol direksiyon Mercedes aracın, plaka ve şasi numarasını, sağ direksiyon başka bir araca takarak, konu aracı ülkeye kanunsuz olarak getirdiği iddia edildi. Zanlıların, aracı 165 bin TL karşılığında sattığı da ileri sürüldü.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cafer Erenköylü, mahkeme huzurundaki zanlıların, 12 Nisan ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında, ES 069 plaka Mercedes marka sol direksiyon aracı Türkiye’ye götürdüklerini, plaka ve şasi numarasını sağ direksiyon başka bir araca takarak KKTC’ye geri getirerek, kanunsuz olarak tasarruf ettiklerini açıkladı.

Zanlıların, aracı 165 bin TL’ye M.Y.Ö. isimli bir şahsa da sattıklarını belirten polis, olayın, 8 Ekim’de, araç muayenesi sırasında tespit edildiğini ve zanlıların gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.