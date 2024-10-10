Hizmet kalitesi artar

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Posta Dairesi'nde düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, çalışanların 9 Ekim Dünya Posta Günü’nü kutladı ve özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Posta Dairesi ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) birlikte düzenlediği personel buluşmasına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da katılarak birer konuşma yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, konuşmasında özellikle bütçeye katkı sağlayan dairelerin mali olarak daha fazla desteklenmesi halinde verilen hizmetin kalitesinin artacağını söyledi.

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi gibi Posta Dairesi’nin de devlet bütçesine önemli katkı sağladığını belirten Arıklı, "2025 Bütçesinden beklentimiz düşük. Posta Dairesi önümüzdeki dönem Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla eksikliklerini gidermeye çalışacak. Hızlı ve kaliteli hizmetin yanında, personelimizin standartlara uygun ortamlarda çalışabilmesi için sendika ile istişare halinde olacağız" dedi.

“İki önemli proje”

Arıklı, Posta Dairesi'nin önünde iki önemli proje bulunduğunu, bir tanesinin Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ne inşa edilecek “Posta İşletim Merkezi”, diğerinin de kırsal bölgede kadınlar tarafından üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden dünyaya pazarlanması olduğunu söyledi.

Arıklı, “ PTT AVM ile ilgili projemizin 2025'te hayata geçmesini hedefliyoruz. PTT AVM, PTT tarafından kurulan devasa bir sanal market. Kırsal kesimde yaşayan ve üreten kadınlarımız, ürünlerini Posta Dairesi üzerinden PTT AVM ile dünyanın her yerine satabilecek. İlk etapta aralarında pekmez ve hellimin bulunduğu sekiz ürün ile başlıyoruz. 40-50 ürüne kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Amacımız burada kadının gelişimi üzerinden kırsal kalkınmaya katkı sağlamak" dedi.

Öztürk, geçmişe gitti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, öğrencilik yıllarında yaşadığı bir anıyı anlatarak, "Bugün e-postalar saniyeler içerisinde gönderilebilir. Geçmişte mektuplar gideceği yere çok geç ulaşıyordu ancak çok daha fazla değeri vardı" dedi.

İskender: Dairemiz bütçe olarak desteklenmeli

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender de posta hizmetlerinin gelişimini anlatarak başladığı konuşmasında, "Posta hizmetleri değişti ama hep hayatımızda olacak. Posta Dairemizin bütçe olarak desteklenmesi gerekiyor. İmkânlarımızın gelişmesi ve en önemlisi, halkla temasta olan personelin daha güvenli şekilde, hakkını vererek işini yapması ve evine mutlu bir şekilde dönmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

Bengihan: işbirliği yapacağız

KTAMS Başkanı Bengihan ise önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Posta Günü etkinliğinde dairenin eksikliklerinin konuşulmaması gerektiğini belirterek "Halkın en iyi şekilde hizmet alabilmesi için Daire ile iş birliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

