Üstel’den 26 oy sözü: Erhürman ve Üstel baş başa görüştü

Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği mevcut başkan Zorlu Tören’in dört tur oylamada seçilmemesi üzerine yaşanan krizi dün yerini durgun bir bekleyişe bıraktı.

Gözler bugün yapılacak toplantıya çevrilirken, iç tüzük gereği Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin bugün tamamlanması gerekiyor.

Yüksek tansiyon şikayetiyle önceki gece hastaneye kaldırılan Meclis Başkanı Zorlu Töre ile UBP Milletvekili Ali Pilli dün geceyi de hastanede geçirdi.

Töre ve Pilli’nin bugün taburcu olması beklenirken, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, iç tüzük gereği Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin bugün tamamlanması gerektiğini, bu nedenle saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde hazır olacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, Meclis İç Tüzüğü’nün Meclis yeni yasama yılına başladıktan sonra 10 gün içinde Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasını zorunlu kıldığına işaret ederek, bugün 10’uncu güne girileceğini ve tüzük gereği yasaya, anayasaya uymak adına UBP olarak milletvekillerinin tamamının mecliste olacağını belirtti.

Hasipoğlu, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin ara verdiği toplantıyı açıp sürdürmesi gerektiğini belirterek, “CTP’nin aldığı grup kararı siyasi karardır, bu bir akıl tutulmasıdır, hukuk tanımazlıktır, anayasayı tanımazlıktır. Bunun yaptırımını halkımız verecek” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkan Vekilinin elinden bu yetkiyi alma yetkisi bulunmadığını kaydeden Hasipoğlu, Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin yarın tamamlanması gerektiğini, bugünün aşılması halinde, tüzüğün ve anayasanın ihlal edilmiş olacağını söyledi.

Hasipoğlu, “Bile bile iç tüzüğü ve anayasayı ihlal ediyorlar, bu kabul edilebilir bir davranış değil. Erken seçim isteyebilirsiniz ama Meclis’i açmama ne yasaya ne etik kurallara uyar. Meclis böyle bir şey yaşamadı…” ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.

Töre ve Pilli geceyi hastanede geçirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Pilli’nin dün geceyi de Kolan Hastanesi’nde gözetim altında geçirdiği belirtildi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kolan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı doktor Hasan Feray, Töre ile Pilli'nin tansiyonunun şu an kontrol altında olduğunu, ancak her ikisinin de kalp-damar hastası olduğunu ve bu geceyi de gözetim altında geçireceklerini belirtti.

Töre ve Pilli, önceki akşam yüksek tansiyon atağı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hafta başı başlayan meclis krizi sürerken, bu sabah bir araya gelen UBP ve CTP çözüm konusunu masaya yatırdı. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te baş başa görüştü. Üstel ile Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda pazartesiden beri tıkanan Başkanlık Divanı seçimlerini masaya yatırdı. İki başkanın görüşmesinin ardından UBP Meclis Grubu son durumu değerlendirmek üzere yeniden bir toplantı yaptı. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, dün akşam yaptığı açıklamada, iç tüzük ve anayasa gereği Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin bugün tamamlanması gerektiğini, bu nedenle bu sabah 10.00'da UBP'li milletvekillerinin Meclis'te hazır olacağını söylemişti. CTP kanadı da daha önceden yaptığı açıklamada CTP olarak tüm vekillerle meclisten hiç ayrılmadıklarını kaydetmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:20