Kuzeydeki Rum mülklerinin yabancılara satışıyla ilgili tutuklular arasında bulunan 25 yaşındaki İsrail vatandaşı Yazan Saraj Eldin’in yargı sürecinin başladığı ve ilk duruşmaya avukatsız gittiği bildirildi.

Rum basınına göre, önceki gün ilk duruşmaya tek başına giden Eldin, Rum hükümetinden avukat yardımı istedi.

Politis gazetesi, bir sonraki duruşmanın 7 Kasım’da gerçekleşeceğini ve bu süre zarfında Eldin’in savunması için bir avukatın tayin edileceğini yazdı.

Ewa’nın avukatına olumsuz yanıt

KKTC’deki Rum mallarının alım-satımı konusu.. Alman emlakçının ara emri başvurusu reddedildi

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Ewa Isabella Künzel için avukatı tarafından yapılan ara emri başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Künzel’in avukatı Sotiris Argiru’nun, mevcut davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Dimopulos davasında verdiği kararla ilişkilendirmeye çalıştığını yazdı. Dimopulos davasında verilen kararda, KKTC’deki Rum mallarının kullanıcılarına bir miktar hak tanınıyor.

Bu konuların ilk kez karşılaşılan konular olduğunu kaydeden Argiru, iddianamenin iptal edilmesini talep ederek, hileli gayrimenkul işlemleriyle ilgili yasanın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci maddesiyle çakıştığını belirtti.

Habere göre, Argiru, müvekkilinin mal alım-satımı veya reklam yapmadığını, sadece Esentepe’de bir taşınmaz satın aldığına işaret ederek, böyle bir suç olmayan yasada “satın alma işlemine” değil, “taşınmaz mal üzerinde gayrimenkul işlemine” atıfta bulunulduğunu kaydetti.

"Hakim, tarafların arzusuna göre ihraç edilemez"

Gazete, Argiru’nun "hakimin taraf tutarak, Künzel’i adil şekilde yargılamayacağı" savıyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı ön itirazın ise reddedildiğini yazdı.

Şüphelerin tek başına yeterli olmadığının belirtildiği kararda, hakimin tarafların arzusuna göre ihraç edilemeyeceği ve Kıbrıs’taki siyasi sorunun çözülememesinin yükünün mahkemelerin omuzlarına yüklendiğine işaret edilerek, böyle bir durumda da mahkemenin tarafsız olamayacağı belirtildi.

Gazete, itirazın reddedilmesinin ardından davayı, yeniden görülmek üzere 17 Ekim’e ertelediğini yazdı.

Perdikis’ten Hristodulidis’e mektup

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği Başkanı Yorgos Perdikis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, KKTC’deki Rum mallarının alım-satımıyla ilgili mektup gönderdiğini yazdı.

Perdikis’in Hristodulidis’e gönderdiği mektupta, KKTC’deki Rum mallarının ticaretinin de ele alındığı Slovakya Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler arasında Ledra Palace’ta yapılan son toplantının sonuçlarıyla ilgili de bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

Habere göre, Perdikis, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği’nin söz konusu toplantıda, “Kıbrıs sorununun çözümünü geliştirecek önemli bir güven yaratıcı önlem olarak Kıbrıs Rum mallarının gaspına son verilmesi” önerisinde bulunduğunu belirtti.

Perdikis, ortak açıklama metnini de göndererek, mevcut konjonktürde bu metnin faydalı olabileceğini ve ortak açıklamanın, Kıbrıs Türk liderliğine yanıt verilmesi için fırsat sunduğunu kaydetti.