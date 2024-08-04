Lefkoşa’da dün bir kadın eczacı mesai başında sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gündüz vakti yaşanan olayda 25 yaşındaki Y.Ö. (E), cinsel uyarıcı hap istedikten sonra eczacı kadını taciz etti.

Bankonun arkasına geçen Y.Ö. eczacı kadını belinden çekerek, zorla öpmeye çalıştı.

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, soğukkanlılığını koruyan eczacı, Y.Ö.’nün gitmesini sağladıktan sonra polise haber verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, zanlıyı Lefkoşa’da tespit ederek, tutukladı. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Öksüz: Takipçisi olacağız

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz bahse konu olayla ilgili yaptığı açıklamada, Birlik olarak gerekli tüm girişimleri yaptıklarını ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Umut Öksüz’ün açıklamasının tamamı şöyle:

“Lefkoşa’da bir kadın meslektaşımıza mesai başında sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleşti.

Meslektaşımızın kendisi ve ailesi ile görüştüm.



Durumları gayet iyi.

Bu çirkin olay, polisin gündemine gelir gelmez zanlı polis tarafından hemen yakalanarak, nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmıştır.

Olayla ilgili Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak gerekli tüm girişimleri yapmış bulunmakta olup, konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu belirtmek isterim.

Emin olun dünyanın hiçbir ülkesinde canları pahasına çalışan eczacılar bu kadar çok baskı, şiddet ve de zan altında bırakılmamıştır.

Biz tüm eczacılar olarak çok ciddi mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

Tabi ki cevaplarımızı da.

Sağlıkta şiddetin son bulduğu günleri görmek üzere…

Meslektaşıma ve de tüm camiamıza geçmiş olsun.”





Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024, 02:00