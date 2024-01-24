Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.15'te denetim Zorlu Töre başkanlığında göreviyle toplandı.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Perişan Hale Getirilen Kamu İhale Yasası” konulu güncel konuşma yaptı.

Kamu ihalelerine fesat karıştırılmasıyla ilgili haberlerin zaman zaman dünya ve ülke kamuoyunda yer aldığını ifade eden Şahali, “İhale Yasası'na fesat karıştırmanın ise hükümetin marifeti olduğunu ve dünyada ilk kez görüldüğünü” savundu.

Sürecin 2020 yılındaki pandemi dönemi gerekçe gösterilerek başlatıldığını kaydeden Şahali, “dünyada pandeminin bittiğini ancak ülkede bunun hükümet eliyle devam ettirildiğini” söyledi.

“Toprak Ürünleri Kurumu’nda Kamu İhale Yasası'na uygun karar alınırsa bu bizim için sürpriz olacak. Son 4 yılda ihalesiz alım yapmayı usul haline getirmiş” diyen Şahali, “Kamu İhale Yasası ne işe yarar?” diye sordu.

“Hükümet, Kamu İhale Yasası'nı kamu kaynağını israf eden enstrüman gibi görüyor” diye konuşan Erkut Şahali, “İmajınız berbat, yerlerde sürünüyor” dedi. Şahali, Kıb-Tek’teki terfileri ise “evlere şenlik” olarak niteledi. “Kötü niyetli olduğunuzu düşünüyorum” diyen Erkut Şahali, “Toprak Ürünleri Kurumu’nda ihale düzenine bile uyulmadığını” ifade etti.

Kamu İhale Yasasının neden şeytanlaştırıldığını soran Şahali, “İhalesiz yaptıkları her işte bizi zarara uğratıyorlar... Sayıştay Başkanlığı, titre ve kendine gel” şeklinde konuştu.

“Kamu İhale Yasası tahtında açılan ihalelere de şaibe karıştırıldığını” belirten Şahali, “Biz, sizi eleştirmekten usandık ve utandık” dedi. Şahali, Kamu İhale Yasası’nın, değiştirilmesini veya yasaya uyulmasını istedi.

Berova: Hararetli, itham edici, aşağılayıcı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahali’ye yanıt için kürsüye geldi ve konuşmasına “Şahali’nin hararetli, itham edici, zaman zaman aşağılayıcı konuşmasını dinledim” ifadeleriyle başladı.

“Merkezi İhale Komisyonu’nun ihale kapsamında şaibeli işlere yol açtığı” ithamını şiddetle reddettiğini belirten Berova, “Merkezi İhale Komisyonu üzerinden yapılan tüm çalışmalar, genel şartnamelere ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Şartnamelerde eksik görülen bir husus varsa, düzeltilmesi için her adıma açık olduğunu vurgulayan Berova, şeffaflık üzerine bir politikası olduğunu söyledi.

“En kötü spot alımı sen yapmışsın Sayın Şahali… Yoksa yoktur de” diye konuşan Berova, “Ben mahçup olacak hiçbir iş yapmam” dedi.

Şahali: Aşağılamak haddime değil

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yeniden söz alarak kürsüye çıktı ve Merkezi İhale Komisyonu’nun kararlarıyla ilgili olumsuz bir şey söylemediğini belirtti. Şahali, Kamu İhale Yasasına bağlı olarak çalışması gereken Komisyonun iş yapamadığını dile getirdi.

Berova ise yerinden söz alarak, ilgili şartnamelerin incelenmesine hazır olduklarını yineleyerek, şeffaflık ve izlenebilirliğe açık olduklarını vurguladı.

Konuşmasına devam eden Şahali, “Sizi aşağılamak gibi bir niyetim yoktu. Aşağılamak haddime değil” diye konuştu.

Şahali’nin “Size güvenmiyoruz” sözü üzerine Bakan Berova, “Biz de size güvenmiyoruz” dedi.

Şahiner: Ekim’den beri narenciyeyi konuşuyorum…

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Sıkıntılarına Çözüm Bekleyen Narenciye Sektörünün Katlanarak Büyüyen Sorunları” konulu konuşma yaptı.

Ekim ayından beridir narenciye konusunda konuşma yaptığını dile getiren Şahiner, gerekli önlemlerin alınmadığını, mevcut sorunlara çözüm bulunmadığını kaydederek, sektörün “keşmekeşe” döndüğünü kaydetti. Şahiner, üreticinin mutsuz ve umutsuz olduğunu ifade etti.

Fiyatlar konusunda yapılan açıklamaların “şaşırtmacalı” olduğunu ifade eden Şahiner, bu fiyatlarla üreticinin ayakta durma şansı olmadığını belirtti.

KKTC ve Güney Kıbrıs’ta yeşillenme hastalığı olmadığını kaydeden Şahiner, Güney Kıbrıs’ta bu hastalığı taşıyan bir böceğe rastlandığını söyledi. “Olmayan bir hastalık yüzünden ürünlere neden ambargo konulmak istendiğini” sorgulayan Şahiner, “Ürünlerin Türkiye’ye girişinin ve neredeyse transit geçişinin de yasaklandığını” savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin narenciye sektörünün riske sokulmadığını, gemilerle, kıyısı olan üçüncü ülkelere ihracatın sağlanması gerektiğini ifade eden Şahiner, Cypruvex’in de devreye girmesi gerektiğini anlattı.

Çavuş: Saha takiplerine başladık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, Şahiner’e yanıt verdi. “Bahsettiği konular hepimizin bildiği konular” diyen Çavuş, “Biz üretici ile iç içeyiz” ifadelerini kullandı.

Narenciyede fiyat konusunda Güzelyurt bölgesindeki üç sivil toplum kuruluşu ve üreticilerle çalışma yaptıklarını dile getiren Çavuş, “üretici için yok oluş fiyatları” nitelemesinin doğru olmadığının altını çizdi. Üreticinin zarar etmesinin mümkün olmadığını kaydeden Çavuş, Cypfruvex'in ürünleri alacağını belirtti.

“KKTC’de yeşillenme hastalığı olmadığı konusuna” da değinen Hüseyin Çavuş, Limasol’da böceğin ve hastalığın görüldüğünü söyledi. Hastalıkla mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Çavuş, Bakan olarak üründen önce Güzelyurt’taki ağaçları önemsediğini söyledi. Bu konuda bir ekip kurduklarını ve ülke genelinde saha takiplerine başladıklarını ifade eden Çavuş, Dörtyol ve Alaniçi’nde böceğin görüldüğünü dile getirdi. Enginar ürünü zamanında bu sürecin başladığını belirten Çavuş, denemeler yaptıklarını, fümigasyon uyguladıklarını ve enginarın önünü açtıklarını anlattı.

Şahiner’in yerinden sorusu üzerine, haftada 300 konteyneri Mersin Limanı’na ulaştıracaklarını söyleyen Çavuş, Girne Limanı için de çalıştıklarını anlattı.

Çam kese böceği bitti mi?

CTP Milletvekili Fide Kürşat’ın yerinden çam kese böceğiyle ilgili sorusu üzerine Bakan Çavuş, geçmişte beş yıl ilaçlandıktan sonra çam kese böceğinin biteceğinin söylendiğini ve bunun yapıldığını ifade ederek, “Bitti mi? Bitmedi” dedi.

Hamzaoğulları: Yol İzin Dairesi göreve

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise verilen t ve z izinleri ile ilgili yaptığı konuşmasında, izinler için vatandaşların yaptığı başvuruları listeleyerek, birçok kişinin yıllar içerisinde başvuru yaptığını ancak bu kişilerin dikkate alınmadığını, bu kişilere olumlu veya olumsuz cevap verilmediğini savundu.

Söz konusu izinlerin veriliş yöntemine dair bazı izahlar talep eden Hamzaoğulları, şu andaki sistemin “doğru” olmadığı görüşünü paylaştı. Hamzaoğulları, Yol İzin Dairesi’ni göreve çağırdı.

Duraklarda iş arayan ve otel önünde duran taksicilerin yaşadığı sıkıntıları da paylaşan Hamzaoğulları, bu noktada “kaçak taşımacılık” uyarısında bulundu.

Akpınar: YÖDAK için adım atılmalı

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar da eğitim ve ekonomi konulu konuşma bir yaptı.

Akpınar, içerisinde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı’nın yer aldığı iddiaları hatırlatarak, bu iddiaların kurumun ve KKTC’deki üniversitelerin itibarını düşürdüğünü kaydetti. Akpınar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a süratle adım atması talebinde bulundu.

YÖDAK tarafından oluşturulmaya çalışılan kalkınma planı hakkında da konuşan Akpınar, bunun gerekli olduğunu ancak bundan önce KKTC’de yükseköğretim politikasının oluşturulması gerektiğini belirtti, buna yönelik bir çalışmanın olup olmadığını sordu.

Konuşmaların ardından dünkü Meclis Genel Kurulu oturumu tamamlandı.

Bir sonraki oturum, 29 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 09:42