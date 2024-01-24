Mağusa’da  işler yolunda

Filiz SEYİS

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bir yıllık görev süresinde 99 milyon 215 bin TL borç kapandığını, çalışanların geriye dönük Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamlandığını ve 50 milyon TL’yi aşan tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bir yıllık görev süresini tamamlaması dolayısıyla “Gazimağusa Belediyesi Çalışıyor” sloganıyla Lefkoşa’da Paradise Park’ta basın toplantısı düzenleyen Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediyenin hizmetleri, mali durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Belediyeciliğin hayatın her alanını kucakladığına ve bu alanda takım çalışmasının önemine işaret eden Uluçay, Belediye Meclisi üyeleri ile çalışanlarına teşekkür etti.

Toplantıda ilk olarak, belediyenin her alandaki icraat ve hizmetlerinin anlatıldığı bir video gösterildi. Ardından Uluçay, bir yıllık mali duruma ilişkin detayları aktardı, yeni dönem hedeflerini açıkladı ve soruları yanıtladı.

Ardından Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Belediye’nin bir yıllık mali tablosu ile ilgili sunum yaptı.

Zeren Mungan’a teşekkür etti

31 Aralık 2022 tarihinde 181 milyon 987 bin TL borçla Belediye’nin devralındığını ve borcun 18 Ağustos 2023 itibariyle 110 milyon TL’ye, 31 Aralık 2023 itibariyle ise 82 milyon 772 bin TL' ye düşürüldüğünü kaydeden Uluçay, yürütülen çalışmalar sayesinde bir yılda 99 milyon 215 bin TL borç ödendiğini belirtti. Bunun alınan tedbirler sayesinde olduğunu söyleyen Uluçay, kendilerine gönüllü olarak mali danışmanlık yaptığı için Zeren Mungan’a teşekkür etti.

Uluçay, “Görevin alındığı günlerde öncelikle mali durumun ortaya konulması amacıyla Gazimağusa Belediyesi varlıklarının netleştirilmesi sağlandı. Öncelikli olarak, mal ve hizmet alınmış firmalara olan borçların karşılanması ve piyasaya olan güvenin sağlanması gerçekleştirildi. Oldukça maliyetli olarak gerçekleştirilen hizmet alımlarında araç parkı eksiklikleri ve arızalı araçlar olduğunun tespit edilmesinin sonrasında ise öncelikle arızalı araçlar faal duruma getirilmiş ve ihale yolu ile araç parkının geliştirilmesi ile hizmet maliyetlerinin orta vadede azaltılması sağlandı” dedi.

25 Aralık 2023’te İhtiyat Sandığı’na 10 milyon 995 bin 179 TL ödeme yapıldığını kaydeden Uluçay, göreve geldiği günden itibaren maaşların günü gününe ödendiğini, birikmiş kıdem tazminatı mükellefiyetlerinin yerine getirildiğini, çalışanların geriye dönük Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı yatırımlarının tamamen ödendiğini ve güncel yatırımlarının da düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Tasarruf adımları…

Tasarruf için atılan adımları da anlatan Başkan Uluçay, şöyle devam etti:

“Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi ödemeleri gününde ödenmekte olup, gününde ödemeler sonucu yıllık 1,2 milyon TL ve bankalardaki cari hesaplara ödenen faiz ödemeleri büyük ölçüde sınırlanarak yıllık 1,8 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

Özel şirketten alınan ot kesme temizliği hizmeti sınırlandırılarak yıllık 8,4 milyon TL; özel şirketten alınan çöp toplama araç hizmeti sonlandırılarak yıllık 3,6 milyon TL ve kamyon ve dozer kiralamaları sınırlandırılarak yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlandı.”

“Plajlar kamusaldır”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, “yerel yönetimlerin Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı ve Gazimağusa Belediyesinin bu konudaki duruşu üzerine sorulan bir soruya, “Kıbrıs Türk halkı adada çözümden yanadır. Biz bu konuda çekimser davranmadık, davranmayacağız. Barış sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi ve Mağusa Rum Belediyesi ile yürüttükleri diyaloglardan bahsetti.

Plajlarla ilgili bir soru üzerine ise Uluçay, “Plajlar kamusaldır. Biz bu yıl plajların kamusal olarak belediye eliyle çalıştırılması için çalışma yapıyoruz” dedi ve Mağusa plajlarının ülkenin en kolay ulaşılan plajları olacağını vurguladı.

