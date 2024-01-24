Güvenlik için önemli adım

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, deniz platformlarının, son 10 yılda sayısı katlanarak artan kritik milli sistemlerle ve yüzde 80 yerlilik oranlarıyla Türk savunma sanayisinin bayrağını en önlerde taşıdığını söyledi.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla JW Marriott Otel'de düzenlenen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni'nde konuşan Görgün, Türkiye'nin fırsatların yanı sıra ciddi tehditleri de üzerinde taşıyan özel bir coğrafi konumda yer aldığını dile getirdi.

Görgün, denizlerin, enerji başta olmak üzere, önemli ekonomik kaynakları ve vazgeçilmez ticari rotaları barındırdığını, Türk boğazlarının da askeri ve siyasi değeriyle hem barış hem de kriz ortamında öne çıktığını ifade ederek, "Aynı değerler, dünyadaki güç dengelerindeki değişim, küresel ticaretin yüzde 80'nin deniz yollarıyla gerçekleştirilmesi ve karasal kaynakların hızla azalması nedenleriyle vatanımızın çevresini, potansiyel çatışma bölgelerine dönüştürüyor." diye konuştu.

"Planlı atılımlar ve çalışmalarla kıymetli bir noktaya gelindi"

Planlı atılımlar ve çalışmalarla, son yıllarda ülkenin kıymetli bir noktaya geldiğine işaret eden Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Henüz birkaç gün öncesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, daha önce teslim ettiğimiz onlarca platformlarda olduğu gibi, günümüz ve geleceğin deniz harp ortamına hazır, sınıflarının en donanımlı deniz platformlarını, ülkemiz imkanlarıyla tasarlayıp inşa ederek Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza kazandırmıştık. Kazandırdığımız yeni deniz platformlarımızda, savaş yönetim, veri dağıtım, seyir, muhabere, silah ve platform sistemleri ile muhtelif akustik, optik ve elektromanyetik sensörlerimiz, Türk savunma sanayimizin kıymetli paydaşlarının marifetleri sayesinde geliştirilmiş ve entegrasyonları sağlanmıştır. Deniz platformlarımız, son 10 yılda sayısı katlanarak artmış olan kritik milli sistemlerimizle ve yüzde 80 yerlilik oranlarıyla, Türk savunma sanayisinin bayrağını en önlerde, kıvançla taşıyor."

Sistem, Mersin’den izlenecek

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi kapsamında, 1 gemi trafik hizmeti merkezi ve 3 trafik gözetleme istasyonu kuracaklarını belirterek, 2 otomatik tanımlama sistemi istasyonunu ve 1 radar istasyonunu da sisteme entegre edeceklerini söyledi.

Sistemin daha önceden kurulan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi üzerinden yedeklenip izleneceğine işaret eden Nacar, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza verdiğimiz ve vereceğimiz tüm bu milli mühendislik desteklerinin yanı sıra kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer (KBRN) tehditlerine karşı yine milli imkanlarla geliştirdiğimiz ve uçtan uca ileri teknoloji güvenilir çözümler sunan yazılım ürünlerimizle de havalimanı ve demir yolu gibi insanların yoğun bulunduğu kritik tesislerin KBRN korumasını sağlanabileceğimize de inanıyoruz."

Üstel: Heyecan verici bir proje

Başbakan Ünal Üstel de törendeki konuşmasında, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'ne ilişkin, "Bu proje sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri artık daha güvenli ve Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak." dedi.

Söz konusu projenin, KKTC için heyecan verici ve önemli bir proje olduğunun altını çizen Üstel, şöyle devam etti:

"Bu proje sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahilleri artık daha güvenli ve Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak. Kıyılarımızda ne olup bittiğini, bu projeyle oturduğumuz yerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak üç merkezden, bütün bunları denetleyebileceğiz, görebileceğiz ve izleyebileceğiz. Olası bir tehlike karşısında, bütün bunlardan önceden haberdar olacağız ve zaman zaman denizlerdeki deniz taşımacılığında yaşanan deniz kirliliğinden dolayı da neler olabileceğini görüp, anında müdahale etmiş olacağız. Bütün bunların yanında, bizim gemilerimiz de artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin limanından seyre çıktığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne varıncaya kadar kendilerini izlemiş olacağız."

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 09:58