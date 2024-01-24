Çok net tespit

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, vatandaşın alım gücünü dengelemedikten sonra asgari ücrete yapılacak zammın bir faydası olmayacağını ifade ederek, bunun en büyük etkeni olan enflasyondan ülkede üretim yapılmadığı ve dışarıya bağımlı yaşandığı sürece kaçılamayacağını söyledi.

Alas, “Üretime önem verilmesi lazım ki alım gücü yükselsin. Doğru ihracat politikalarıyla da bir denge sağlanabilir” dedi.

Katıldığı programda ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Genel Sekreter Turgut Alas, asgari ücretin açıklanmasının ardından piyasada zam furyası yaşandığını dile getirerek, “Daha zam insanların cebine yansımadan raflara yansıdı. Bunun öncesi de var tabii ki. Maliye Bakanı’nın çıkıp açıkladığı bir rakam vardı zamlar o zaman yapılmaya başladı” dedi.

Alas, alım gücünün dengelenmesinin önemine dikkat çekerek, “Yakında markete gittiğimizde desteyle para götürmek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

“Verdiklerini zaten çoktan almış oluyorlar”

“Hayat pahalılığı veriliyor, asgari ücrete artış yapılıyor ama bunlar geçmiş 6 ayın zamlarından kaynaklı artışlar” diye konuşan Alas “Baktığınızda verdiklerini zaten çoktan almış oluyorlar. Enflasyonu bir şekilde durdurarak piyasa istikrarı sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Asgari ücretin belirlenme şekliyle ilgili olarak da görüşlerini paylaşan Alas “Halkın Partisi olarak bu yönde yaptığımız çalışmalar var. En çok istediğimiz şey özel sektörün sendikalaşmasıdır. Bir işçinin masada temsil edilmesi en büyük hakkıdır. Halkın Partisi olarak savunduğumuz ana konu asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesidir. Çünkü asgari ücret açıklanıyor ama yine de açlık sınırının altında kalıyor. Asgari ücretli neden aç kalsın? Büyük oranda özel sektörde çalışan bir nüfusa sahibiz. Tabi niyet olması lazım. Şu andaki yapıya baktığınızda bunun istediklerini sanmıyoruz, işlerine geldiğini düşünmüyoruz” dedi.

Ülkedeki ekonomik sorunlara da değinen, Halkın Partisi’nin ekonomi konusundaki çalışmalarını anlatan Alas “Bizim Ekonomi Komitemiz var. Ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Ekonomi sadece maaşlara zam, bir şeyleri satmak üzerine olmamalı. Tarım, eğitim, sağlık ve dijitalleşme de artık ekonomik planın içerisine katılmalı. Yakın zamanda Halkın Partisi olarak yaptığımız çalışmaları açıklayacağız” şeklinde konuştu.

