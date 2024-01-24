Kontrol ve arıtma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze’deki savaşın 3'üncü aşamasının yaklaşık 6 ay süreceğini" söyledi. İsrail Devlet Televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümetindeki bakanlarla yaptığı toplantıda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayan savaşın üçüncü aşamasını bitirmesi 6 ay sürecek." diyen Netanyahu, "Daha önce söylediğimiz gibi, hava (saldırıları) kısmı 3 hafta sürecek dedik, öyle de oldu. Kara manevralarından oluşan ikinci kısmın 3 ay süreceğini söylemiştik, öyle de oldu. Şimdi, üçüncü kısmın, ‘kontrol ve arıtmanın’ 6 ay süreceğini söylüyoruz." ifadesini kullandı. KAN’ın haberinde, İsrail ordusunun, “yedek askerleri terhis ederek, yenileme ve odaklanmış bir şekilde savaşa hazırlamak için birliklerini düzenli bir şekilde geri çekerek Gazze’deki asker sayısını azalttığı” belirtildi.

Haberde, “3. aşama kapsamında Gazze’de kara saldırılarının bitirilmesinin, birliklerin azaltılmasının, yedek askerlerin terhis edilmesinin ve hedefli saldırılara geçilmesinin beklendiği” ifade edildi.

Üçüncü aşamada, Gazze Şeridi’nde bir güvenlik bölgesinin oluşturulmasının öngörüldüğü haberde aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 8 Ocak’ta The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze’de “savaşın yoğun manevra aşamasından”, “farklı türdeki özel operasyonlara” doğru geçiş yapacağını belirterek, sonraki aşamanın daha uzun süreceğini savunmuştu.

Gazze'de neler yaşandı?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 10:34