TBMM temasları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Cumhuriyet Meclisi idari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Anıtkabir’i ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyette, Komite Başkanı UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ile CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yer aldı.

Heyet, Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüdükten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu mozoleye çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Ateş, KKTC Meclis heyetiyle görüştü

Öte yandan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki heyetle görüştü.

TBMM'de gerçekleşen kabulde konuşan Ateş, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin'in rahatsızlığı dolayısıyla görüşmeye katılamadığını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Türkiye'nin her alanda dünyada sözü geçen ve konuşulan bir ülke haline geldiğini söyleyen Ateş, devrim yaşanan alanlardan birinin sağlık hizmetleri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Yeşilırmak ise Komisyon Başkanı Bilgin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM'nin çok geniş kapasitede yasama faaliyeti yürüttüğüne işaret eden Yeşilırmak, son dönemde bölgede yaşanan olayların, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olmasının, KKTC halkı için de büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yasama faaliyetleri konusunda tecrübe paylaşımı yapmak istediklerini aktaran Yeşilırmak, Komite'nin gündemindeki yasama çalışmalarını anlattı.