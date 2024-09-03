Yayınlanmasın!

Dışişleri Bakanlığı, dijital bir platformda 20 Eylül’de yayınlanacağı duyurulan Kıbrıs Rum yapımı “Famagusta” dizisinin fragmanının, Kıbrıs Adası’nda yaşanan olayları tamamen gerçek dışı bir kurgu ile yansıtan kan dondurucu görüntüler içerdiğini kaydetti.

Dizinin yapımcılarını ve yayınlanacağı dijital platformu şiddetle kınayan Bakanlık; yalan, yanlış ve yanlı savlara dayanan dizinin yayınlanmaması için çağrı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının alışılagelmiş propagandası çerçevesinde, Kıbrıs meselesinin 1974 yılında bir “savaş” ile başladığı iddia edilen görüntülerde, "şanlı Türk ordusunun sivillerin hayatına kast eden taraf olarak çirkin bir şekilde karalanmaya çalışıldığına" dikkat çekildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla idrak ettiği 20 Temmuz 1974’ün yıllardır çektiği acı ve zorluklara cesaret ve sabırla karşı koyan Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günü olduğu vurgulandı. 20 Temmuz’un Kıbrıslı Türklerin adadaki egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolü olduğuna işaret edilen açıklamada, hiçbir teşebbüsün bu gerçeği gölgeleyemeyeceği vurgulandı.

Hedef tarihi gerçekleri saptırmak…

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anavatan Türkiye’nin 1960 Uluslararası Antlaşmalarından kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde akan kanı durdurmak üzere Ada’ya müdahale etmek zorunda kaldığı 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca yaşadığı mezalim; Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Ada’ya 1964 yılında konuşlanmış olduğu gerçeği; Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan katliamlar ve Ada’nın yüzde üçüne tekabül eden gettolarda yaşamaya mecbur edilmeleri, üzeri örtülemez tarihi gerçeklerdir.

Türkiye’nin meşru müdahalesi ile Ada’da akan kan son bulmuştur. Bugün Kıbrıs’ta barışı sağlayan ve koruyan yegane taraf Anavatan Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki varlığıdır.

Gerçekleri saptırmaya yönelik bu tür girişimler, hedeflediği neticelerin aksine, mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu göstermekte ve haklı davamızı her platformda savunma azmimizi pekiştirmektedir.

Bu vesileyle, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.”