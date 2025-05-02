Kendi başını yaktı

Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada yapılan aramada iç çamaşırında uyuşturucu bulunan 28 yaşındaki Mehmet Öztunç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde uyuşturucu maddeyi Urfa’dan aldığını ve içmek için KKTC’ye ithal ettiğini söyleyen zanlı cezaevine gönderildi.

Zanlı bir ay içerisinde uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından yargılanacak.

Duruşmada olguları aktaran polis; 26 Nisan 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan, KKTC’ye giriş yapan zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapıldığını söyledi.

Polis memuru; zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde naylon parçasına sarılı 5 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis; zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis; kendisinden izahat istenen zanlının uyuşturucu maddeyi Urfa’da 4 bin TL’ye aldığını, içmek amacıyla KKTC’ye getirdiğini söylediğini aktardı.

Polis; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

