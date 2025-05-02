Kenevir ve kokain

Narkotik ekipleri, Girne’de bölgesinde uyuşturucu sattığına dair ihbar üzerine Fatih Yurtlu’nun evine baskın yaptı.

Evinde 15 gram hintkeneviri, 10 gram kokain ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan 200 TL’lik banknot ile tabak bulunarak tutuklanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde (kokain ve hintkeneviri) alma, verme ve tasarruf" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis; 30 Nisan 2025 tarihinde alınan bir ihbarda zanlı Fatih Yurtlu'nun uyuşturucu satışı yaptığının öğrenildiğini, aracında, üzerinde ve ikametgahında yapılan arama tasarrufunda toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, üzerinde bir adet uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 200 TL nakit para ile bir adet beyaz renk porselen tabak bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis; zanlının tutuklanmasının ardından ifade verdiğini ve bazı beyanlarda bulunduğunu açıkladı. Polis memuru; ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucuyu nasıl temin ettiğine ve kimlere sattığına dair araştırma yapılacağını söyledi.

Polis; alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; hakkında soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

