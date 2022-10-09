Kendinde değilmiş

Aşırı derecede alkollü bir vaziyette Girne sokaklarında dolaşan İsmet Şanverdi, Karakum bölgesinde gözüne kestirdiği ambara girip, avluda bulunan Çağra LTD. şirketine ait van aracı çalmaya kalkıştı. Araçla hareket ettikten sonra sarhoşluktan dolayı duvardan duvara çarpıp kaza yapınca amacına ulaşamadı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alkollü olan zanlıyı gözaltına aldı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde “kendimden değildim, çok sarhoştum” dediği öğrenildi.

Polis memuru Ali Kamalı, zanlının 7 Ekim 2022 tarihinde saat 04.00 sıralarında Girne'de Çağra LTD. isimli iş yerine ait etrafı tel örgüler ile çevrili ambarın giriş kapısı üzerinde bulunan zinciri kırıp içeri giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının ambarın avlusunda bulunan şirkete ait PF 418 plakalı Ford Transit Panelvan aracı çalıştırıp duvara vurarak hasara uğrattığını açıkladı. Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, araçta 11 bin, ambarın kapısında ise 50 liralık maddi zarar oluştuğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme hakkında "kasti hasar, mülke tecavüz" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.