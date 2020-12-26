Kendini ele verdi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 5 yılı aşkın süredir kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Ishaya Maitims, darp edildiğini şikayet etmek için polise gidince yakayı ele verdi. Şikâyetçi olarak gittiği polis karakolunda zanlı konumuna düşen Ishaya Maitims, 5 yıllık kaçak yaşam nedenini pasaportunu kaybetmesine bağladı.

Zanlı ifadesinde üniversite öğrencisi olduğunu ancak 2015 yılında pasaportunu kaybettiği için oturma izni alamadığını öne sürdü.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada da aynı iddiada bulundu.

Zanlı KKTC’de Nijerya Büyükelçiliği olmadığı için pasaport çıkarttıramadığını öne sürdü.

Şikâyete gitti tutuklandı

Soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 23 Aralık 2020 tarihinde darp edildiği gerekçesiyle Adli Şube’ye şikâyete geldiğini, ifadesi alındıktan sonra muhaceret kaydına bakıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlının 9 Eylül 2015 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının görüldüğünü aktardı.

Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını, 24 Aralık 2020 tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Zanlı hakkında ihraç işlemleri de başlatıldığını kaydeden polis, ayrıca bazı beyanlarda bulunduğunu, iddialarının araştırılacağını söyleyerek, 7 gün ek süre istedi.

Ben öğrenciyim

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise 7 kişi tarafından darp edildiği için polise gittiğini ancak tutuklandığını söyleyerek, “Ben öğrenciyim ama 2015 yılında pasaportumu kaybettiğim için muhaceret izni alamadım. KKTC’de Nijerya Büyükelçiliği olmadığı için pasaport çıkarttıramadım” iddiasında bulundu. Aktarılan iddia ve olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 11:48