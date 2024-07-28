Şüpheler ortadan kalktı

Çatalköy’de önceki gün evinin havuz kısmında ölü bulunan Andrew Paul Cullen isimli 57 yaşındaki İngiliz vatandaşının otopsi işlemleri tamamlandı.

Yapılan inceleme sonucu Cullen’in kendi yaşamını sonlandırdığı belirlendi. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Cullen’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin; “kesici alet yaralanması, büyük damar ve soluk borusu kesisi ile dış kanama” olduğu belirlendi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, Cullen'in kendi yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

Ne olmuştu

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çatalköy bölgesinde Buffavento villaları olarak bilinen bölgede meydana gelmişti.

Andrew Paul Cullen isimli İngiliz, ev arkadaşı tarafından evinde ölü bulunmuştu.

Villanın havuz kısmında kanlar içerisinde yerde bulunan Cullen’in boynunda bıçak izleri tespit edilmişti.

Ev arkadaşı, markete gittiğini, döndüğünde ise Cullen’i kanlar içerisinde bulduğunu söylemişti.

Cinayet ihtimalini de değerlendiren polis, yaptığı soruşturma ve gerçekleştirilen otopsinin ardından olayın intihar olduğunu belirledi.



