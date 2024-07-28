Esnaf perişan

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da, son zamanların en sakin hafta sonunu yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda mağazalar, kafeler, restoranlar, tarihi yapılar turistlerle dolarken, dün mekânlar uzun süre müşteri bekledi.

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçen sınırlı sayıda Rum ve turistler, mekanlara uğramadı. Sadece dışarıda ürün sergileyen mağazaları ziyaret eden turistler, içeri dahi girmedi. Yaşanan bu gelişme esnafı hayal kırıklığına uğrattı. Bölge esnafı, uzun süredir elektrik ve su sorunu yaşandığını, kesintilerden dolayı mekanları serinletemediklerini, bu nedenle turistleri ağırlayamadıklarını söyledi.

Arasta’nın Lokmacı’dan gelen Rum ve turistler sayesinde ayakta kaldığını ifade eden esnaf, “Havalar oldukça sıcak, üstüne elektrik kesintileri olunca mekânlarımızda klima açamıyoruz. Haliyle turistleri de ağırlayamıyoruz. Tüm yaz boyunca böyle olursa büyük zarar ederiz. Zaten güçlükle ayakta kalıyoruz” dedi.

Esnaf, sıcak havada sınır kapısında uzun süre bekledikten sonra kuzeye geçebilen turistlerin serinlemek için yer ararken, umduklarını bulamadıklarını ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Esnaf, bölgede ve ülke genelinde yıllardır devam eden elektrik sorununun çözülmesi için yetkililerin etkin adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.



