Maliyetler yükseliyor pahalılık artıyor

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda tezgah açan esnaf, maliyetlerinin gün geçtikçe artmasından dert yandı. Maliyetlerin sürekli arttığını ifade eden esnaf, ayrıca tezgah kiralarına, naylon poşetlere de büyük oranda zam yapıldığını söyledi. Bu durumun ürün fiyatlarına yansıdığını ifade eden esnaf, “Vatandaş bir kilo fasulyeye 120, incire 200 lira vermek zorunda kalıyor” dedi.

Vatandaşlar ise hayat pahalığına karşı hükümetin önlem alması gerektiğini belirtti.

Ne dediler..?

Kadir Ertürk

“Ben esnaf olarak vatandaşımıza ucuz meyve satmak istiyorum ancak bu mümkün olmuyor.

Çünkü üretim maliyetleri her geçen gün artıyor. Üstelik belediye de tezgah kiralama alanlarına zam yaptı. Yüzde 100’ün üzerinde yapılan zamla belimiz iyice büküldü. Tüm bu nedenlerden dolayı halkımız inciri 200, üzümü 120, bir kilo fasulyeyi de 120 liraya alıyor.

Maliyetlerimiz hızla artıyor bu durumun önüne geçilmesi şarttır. Toptancılarında kar marjları yüksek ve ezilen esnaf ve halk oluyor.”

Mustafa Çiçek

“Üretim maliyetleri sürekli artıyor. Elektrik, akaryakıt, gübre, tohum derken paketleme malzemeleri de zamlandı. Bir top sera poşeti 2 bin TL oldu. Naylon poşetlere de zam geldi. Halkımıza uygun ve ucuz kaliteli sebze satmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Hükümetin gerekli teşvik ve desteği sadece üreticiye değil biz esnafa da vermesi gerekiyor. Eğer verirse bu vatandaşa olumlu olarak yansır ve piyasada bir düzelme olur.”

Ramadan Par

“Bir vatandaş olarak küçük bir sarımsağı 25 liraya alıyorum, 4 sarımsak 100 lira ediyor.

Bu fiyatlar oldukça yüksek, hükümet hayat pahalılığının önüne geçmelidir aksi halde bu kış hem soğuk hem de pahalı olacak, lütfen önlem alsınlar.”

Hüseyin Pahalı

“Pazar fiyatları oldukça normal ancak piyasa genel olarak çok pahalı bunun önlemini hükümet almalıdır.”

Cemil Demirbilek

“Bu hafta pazarda yeşillikler çok pahalı geldi bana. Bu pahalılığa karşı önlem alınmalıdır. Vatandaş olarak ucuz ve sağlıklı gıdaya erişmek istiyoruz ve bu bizim en doğal hakkımızdır.

Pazardan aldığım birkaç kilo ürüne 2 bin TL ödedim. Özellikle kış meyveleri çok pahalı.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

İncir: 200 TL

Fasulye: 120

Üzüm: 100 TL

Armut: 100 TL

Biber: 90 TL

Domates: 75 TL

Kolakas: 80 TL

Kabak: 40 TL

Lahana: 40 TL

Pancar: 50 TL

Patlıcan: 40 TL

Portakal 40 TL

Salatalık: 25 TL

Limon: 25 TL

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 12:38