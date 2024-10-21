Renkli bir gün 

İskele Belediyesi ile Topçuköylü arıcıların katkılarıyla, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin de destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İskele Belediyesi Topçuköy Bal Festivali" büyük ilgi gördü.

Bal üretiminin önemine işaret etmek ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Topçuköy Bal Festivali, protokol tarafından buhurdanlık yakılması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve bölge halkı katıldı.

Gün boyunca çeşitli müzik performansları ve dans gösterileriyle devam eden festival, saat 18.30'da tamamlandı.

Topçuköy Bal Festivali, hem arıcılık kültürünü yaşatmayı hem de yerel halkı balın faydaları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, 133 yıllık arıcılık geçmişi ile Topçuköy’de ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığını belirterek, belediye olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Sadıkoğlu, belediye bünyesinde kurulan kırsal kalkınma biriminin arıcılara verdikleri destekler hakkında bilgi aktardı.

Bal ve ürünlerinin yer aldığı stantların yanı sıra çocuklar için de oyun alanı kurulduğu festival kapsamında İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve Mesarya Gençlik Müzik Grubu'nun konseri yer aldı.



