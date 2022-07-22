28 grama 18 ay

Lefkoşa’da 2022 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonda 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Alkan Canik hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkındaki kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın tasarruf ettiği miktarın 28 gram olmakla birlikte hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin diğerlerine göre daha hafif bir özellikte olduğunu ifade etti. Yargıç Soytaç, sanık hakkında hazırlanan sosyal tahkikat raporuna da değindi.

Soytaç, sanığın parçalanmış bir ailede büyüdüğünü belirterek, bağımlılıktan kurtulmak istemesine rağmen başaramadığını ifade etti.

Yargıç Soytaç, uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların ülkede yaygınlık kazandığını, bu suçların özel olarak bireylerin, genel olarak ise toplumun kaygı hissetmesine yol açtığını dile getirdi.

Soytaç, sanığa ceza verilirken kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Sanığın suçunu kabul ettiğini, olumlu tavır sergilediğini, iki çocuk sahibi olduğunu ifade eden Yargıç Murat Soytaç ancak Yargıtay kararlarına göre bu tür suçlarda kişisel durumdan çok kamu menfaatine yönelik adım atılması gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığı 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

