Hedef tek başına iktidar

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin Lefke kongresinde yaptığı konuşmada, erken genel seçimlerin “ufukta görüldüğünü” belirterek, partisinin hedefinin tek başına iktidar olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre Erhürman, “Yeter ki toplumu korumamız gerektiğini bilelim. Bu tarihsel görevin CTP’lilerin sırtında olduğunu bilelim. Bir ‘hissa’ diyelim, hiç yaşanmamış bir sonuç çıkacak ve CTP tek başına iktidara gelecek. CTP’nin tek başına iktidarı çok yakındır” dedi.

“Tarihin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyoruz”

CTP lideri Erhürman, kongrede yaptığı konuşmada, “Büyük bir üzüntüyle toprağa verdiğimiz Bayram Karaman abimizi şimdiden özlemle andığımı belirtmek istiyorum. Bayram abinin hayatı, alkışlanacak bir hayattı” diyerek sözlerine başladı.

CTP kurultayına kadar gidecek kongreler sürecinin “çok zor koşullarda” yaşandığını vurgulayan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçirdiğini” söyledi. Erhürman, “Bu sıkıntı, demokrasimize, hukukun üstünlüğü inancımıza, özgürlüklere, ekonomimize dair bir sıkıntıdır” diye konuştu. Tarihin her döneminde belli sıkıntılar yaşandığını belirten Erhürman, “Bu kadar dibe vurulan bir dönemin daha önce yaşanmadığını” savundu.

“Var oluşumuzun tehdit altında…”

“Düşünce özgürlüğüne yönelik saldırıların bu boyutlara ulaştığı başka bir dönem yaşanmadığı” görüşünü savunan Erhürman, “Gençlerimiz göç ediyor çığlıklarının her evden yükseldiğini, hatta bunların, ‘geri dönmeyin ne olur’ çağrısına dönüştüğünü, bu boyuta vardığını hiç görmedik” dedi. Bu kongreler sonucunda oluşacak yeni yönetimlerin önünde “çok ciddi bir görev” olduğuna işaret eden Erhürman, “Görev alacak arkadaşlarımızı çok zor bir dönem bekliyor. Bu görev, Kıbrıs Türk halkını koruma görevidir. Kıbrıs Türk halkının iradesini, hane halkını, kurumlarını korumamız lazım. Kıb-Tek’te, belediyelerde, kurumlara yönelik saldırıların hangi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Var oluşumuzun tehdit altında olduğu hissini hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

Nekipzade güven tazeledi

Yoğun katılımla yapılan Lefke İlçesi 3’üncü Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Vehit Nekipzade, oy birliğiyle yeniden göreve getirildi. İlçe Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun da belirlendiği kongrede, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve milletvekilleri de yer aldı.

Kongre, partiye emek verenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Kongre, divanının oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı.

CTP Lefke İlçe Başkanlığı’na getirilen Vehip Nekipzade de üyelere seslendi. CTP Lefke İlçe Başkanı Vehip Nekipzade, “inançlı ve deneyimli” olduklarına ifade ederek, “Çalışacağız, başaracağız” dedi.

Nekipzade, üreticilerle sayısız toplantı yaptıklarını, köyleri tek tek gezip köy muhtarlarının sorunlarını dinlediklerini de ifade etti. Nekipzade, yeni yönetimle mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Yerel seçimlerin Anayasa aykırı bir şekilde ertelendiğini savunan Nekipzade, CTP olarak Lefke’de seçime hazır olduklarını söyledi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın seçimi yeniden kazanacağını söyleyen Nekipzade, “Biz güçlüyüz, inançlıyız, deneyimliyiz, çalışkanız. Çalışacağız ve başaracağız” .

