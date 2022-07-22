Camı kırıp eve girdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da anne-kız arasında yaşandığı iddia edilen olayda Ceren Tik’in bıçakla dehşet saçtığı belirtildi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı

Duruşmada iddialar aktarılırken, Ceren Tik’in, annesinin evine kapıyı zorla açarak girdiği, camları kırdığı ve evde bulunan misafiri elindeki bıçakla öldürmekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının, 20 Temmuz’da saat 16.30 sıralarında, annesinin evine giderek mutfak kapısına tekme attıktan sonra içeri girdiğini ve mutfak camını kırdığını söyledi.

Polis, zanlının annesi ile o esnada evde misafir olarak bulunan bir kadına tasarrufundaki 14 santim uzunluğundaki bıçağı göstererek tehdit ettiğini açıkladı. Polis, zanlının annesine “Seni öldüreceğim, kafanı keseceğim, dedikodumu yapıyorsun” sözlerini sarf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının, evde misafir olarak bulunan kadına da “Seni de öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklandığını bildirdi. Soruşturmanın tamamladığını belirten polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 10 bin TL nakit teminat ödemesi, KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

