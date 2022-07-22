Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 2021 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonda 2 gram hintkeneviri ile yakalanan, ağır cezada yargılandıktan sonra denetimli serbestlik hakkı kazanan Timileyin Adebayo Egbeleke bu şansını değerlendiremedi.

Denetimli serbestlik kapsamında tedaviye başlaması, bir yıl süreyle belirli zamanlarda uyuşturucu analizi için idrar örneği vermesi şart koşulan sanık, yetkilileri kandırmaya çalıştı.

Zanlı 25 Şubat 2022 tarihinde analiz için başkasına ait idrar örneği vererek testten geçmek istedi. Ancak sanık, bu girişiminde başarılı olamadı ve laboratuvar görevlileri tarafından fark edildi.

Denetimli serbestlik hakkını kaybeden sanık, yeniden yargılanmaya başladı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dava dün karara bağlanırken, sanık 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Katip, uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların vahim ve ciddi suçlardan olduğunu belirterek, kamu menfaatinin sağlanmasına yönelik bir karar üretilmesi gerektiğini kaydetti. Katip, sanığa denetimli serbestlikten yararlanma hakkı verildiğini ancak bu fırsatı değerlendirmediğini belirtti.

Katip, sanığın lehine ve aleyhine tüm durumların değerlendirilmesinin ardından 3 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

