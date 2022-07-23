Paydaşların önerileri dinlendi

Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi dün kuruluş yönergesi gereği Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi gündemi gereği “Denizlerin Kirliliği” konusunu ele aldı ve konuyla ilgili toplantıya davet edilen paydaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak Girne Belediyesi’nden Naile Soyel, Çevre Platformu ve Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, Çevre Koruma Dairesi’nden Emir Akyıllar ve İbrahim Alkan, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Doğuş Veysioğlu ve Taibe Efe Çeliker ile İskele Belediyesi’nden Bilal Dericioğlu katıldı.

Toplantıda, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ile Komite Üyesi UBP Milletvekili Yasemin Öztürk yer aldı.

İlk sözü alan Cumhuriyet Meclisi ve Çevre Komitesi Başkanı Zorlu Töre, Çevre Komitesi’ni toplantıya çağırıp davetlileri dinlediklerini ve bunun neticesinde de çok değerli görüşlerin ortaya çıktığını aktarıp, komite toplantısına katılarak katkı koyan komite üyesi milletvekillerine ve ilgili paydaşlara teşekkürlerini belirtti. Töre, ülkemizde alarm veren bir çevre sorunu olduğunu belirttiği konuşmasında, denizlerde ve karasal yapıda sorunlar olduğunu ifade etti.

Besim, Töre’ye teşekkür etti

Çevre Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim de konuşmasında, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye, Komite Üyelerine ve toplantıya katılarak katkı koyan herkese teşekkür etti.

Besim, günümüzde denizlerimizde ve karada olan çevre sorunlarının alarm verdiğini belirtti ve bugünkü toplantıda bu konuları masaya yatırdıklarını söyledi.

Öztürk: Çevre her şeyden önemli

Komite Üyesi UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ise Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye çevre konusundaki hassasiyetinden ve komiteyi toplantıya çağırmasından ötürü teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında “çevre konusu her şeyden daha önemlidir. Çevre olmazsa sağlık ve ekonomi olmaz” dedi.

