Soruşturma 4 yıl sürdü

Suna ERDEN

Mısır ile İstanbul’da faaliyet gösteren iki şirketin oto parçası alımıyla ilgili yazışmalarını ele geçirdiği; hesap bilgilerini değiştirerek gönderilecek parayı KKTC’ye yönlendirdiği iddia edilen Hüseyin Alan tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialara aktarıldı.

İstanbul İl emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün 2018’de zanlı hakkında soruşturma başlattığı, 2019’da KKTC makamları ile temasa geçerek Mısır’dan gönderilen paranın izinin sürülmesini talep ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının direktörü olduğu KKTC' de faaliyet gösteren Tanglewood Company LTD. adına açılan banka hesabına 25 Haziran 2018 tarihinde Mısır'dan gelen 11 bin 933 Euro gönderildiğini söyledi. Polis, dolandırıcılık şüphesiyle İstanbul İl emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İstanbul İl emniyet Müdürlüğü’nün 11 Mart 2019 tarihinde KKTC makamları ile temasa geçtiğini, soruşturma yapılmasını talep ettiğini aktardı.

Polis memuru, KKTC Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, zanlının işletme hesabına gelen paranın, aslında Mısır’da bulunan Delta Spare Parts isimli şirketten İstanbul Fiat Otomotiv Sanayi LTD. şirketine gönderildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Yazışmaları ele geçirdi

Polis memuru, Mısır ile İstanbul’daki iki şirket arasında oto parçası alımı nedeniyle gönderilen parayla ilgili mail yazışmalarının ele geçirildiğini söyledi. Polis, alım satım belgelerindeki alıcı kısmına zanlının işletmesi olan Tanglewood Company LTD.’in hesap bilgilerinin yazıldığını açıkladı.

Polis, böylelikle Mısır’dan gönderilen paranın KKTC’ye yönlendirildiğini belirtti.

Polis, zanlının 21 Temmuz 2022 tarihinde sorgulandığını, para ile ilgili izahat istenince "Bu paranın 10 bin kusur Euro civarında miktarını John isimli birine borç vermiştim, onun karşılığıdır. Geriye kalanını Adem isimli şahıs ile John'a geri gönderecektim" beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.