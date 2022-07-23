Süre istendi

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki 12’nci parselin ruhsat sahibi, Chevron, Shell ve Delek’ten oluşan konsorsiyumun anlaşma imzalama, altyapıları inşa etme ve rezervi ticari açıdan değerlendirmeye yönelik yeni bir –değişiklik- planını taahhüt etmeye hazır olmadığı bildirildi.

Fileleftheros “Chevron Biraz Zaman Daha Kazandı” başlıklı haberinde Rum Enerji Bakanlığı’ndan dün yapılan, 12’nci parseldeki ikinci teyit sondajının 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği açıklamasından Chevron’un, 12’nci parseli geliştirme nihai planını sunmak için yeniden, 5-6 aylık zaman kazandığının anlaşıldığını yazdı.

Habere göre Chevron, Shell ve Delek’in anlaşma imzalama, altyapıları inşa etme ve rezervi ticari değerlendirmeye yönelik yeni bir planı taahhüt etmeye hazır olmadığı yolundaki haber, Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun yaptığı yeni teyit sondajının 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği inanının gölgesinde kaldı.

Chevron, yeni ve muhtemelen, Rum yönetimiyle 2019’da imzaladıkları anlaşmada öngörülen geliştirme planında değişiklik öngörecek yeni önerisinin 2022 sonunda, Pilidu ise 2023 başlarında sunulacağını açıkladı. Habere göre, bu da 2019’da uzlaşılan ilk geliştirme planının neredeyse aynı noktada olacağı ve Rum yönetiminin halen Amerikalıların yeni önerisini görüşüyor olacağı anlamına geliyor.

Konsorsiyumun, süreç içerisinde çıkarma sondajı olarak da değerlendirilecek olan ikinci teyit sondajını kamuoyu önünde doğrulaması olumlu unsur addedilirken, Afrodit yatağının deniz altı boru hatlarıyla Mısır’daki İdku doğal gaz sıvılaştırma terminaline bağlanma yöntemi ile ilgili mevcut 6 senaryodan birinde karar kılmakta zorlanması Rum yönetimini kaygılandırmaya devam ediyor. Bu noktada ortaya çıkan tek olumlu şey Pilidu’nun, 6 senaryonun 4’e indirildiği, bu dört senaryonun da Rum yönetiminin onayına sunulmak üzere Aralık 2022 veya en geç 2023 başlarında 1’e düşeceğini umduğu açıklamasıydı.

İsrail’e ait ‘İsai yatağı konusundaki olası gelişmelerin sorulduğu Pilidu iki ülkenin yetkili bakanlıkları arasındaki iletişimin ilerlemekte olduğunu, Rum tarafının kısa süre önce, Rum ve İsrail hükümetleri adına faaliyet gösterecek uzman ile ilgili ek bilgi aldığını söyledi. Pilidu, şu anda uzmanın çalışma ve bilgi verme yönteminin iki taraf için de bağlayıcı olacak şekilde belirlenmesi prosedürünün ilerletildiğini ekledi.

Pilidu’ya, ExxonMobil’in 10’uncu parseldeki ‘Glafkos’ yatağındaki rezervin kesin miktarı konusunda henüz bir işaret vermemiş olması da soruldu. Pilidu bazı ilave sismik araştırmalar daha yapılması gereği ortaya çıktığını, önümüzdeki günlerde başlayacak bu sismik araştırmaların 3 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.